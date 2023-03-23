الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

بلدية الزرقاء تدعو أردنيين لتسديد المبالغ المترتبة عليهم - أسماء

هل تجب النية عن كل يوم صيام؟.. الإفتاء تجيب

فشل اجتماع حول تعويض مربي الأبقار بعد الحمى القلاعية

إثر قرار الفيدرالي الأمريكي.. بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة - أسماء

أسعار النفط تتراجع عالميا

قرار مرتقب من البنك المركزي برفع الفائدة على القروض في الأردن

بريطانيا تكشف تفاصيل حادثة حرق رجل مسن لدى خروجه من المسجد - فيديو

التعليم الخاص: نتابع أي شكوى حول عدم إلتزام المدارس بدوام الـ 9 في رمضان

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

زلزال بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل الفلبين

الخميس، 23-03-2023 07:07 ص

السعودية تنفي المنشورات المتداولة عن منع التصوير في الحرم المكي

مكة5


الوكيل الاخباري - انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عديدة ادعت أن السلطات السعودية منعت التصوير في الحرم المكّي بسبب انتشار المقاطع الدعائيّة المصوّرة في هذا المكان المقدس، فما حقيقتها؟

اضافة اعلان


وفي التفاصيل، ذكر منشور متداول على نطاق واسع على مواقع فيسبوك وإنستغرام وتويتر: "السعودية تمنع التصوير داخل الحرم المكي".


وقال المنشور إن السبب وراء القرار المزعوم هو انتشار "صور تسويقيّة للعمرة وفيديوهات من أمام الكعبة" لأسباب تجارية.


وانتشرت هذه الشائعة عقب إعلان السلطات السعودية مطلع شهر مارس الجاري ضوابط على "تركيب كاميرات المساجد وعدم استخدامها لتصوير الأئمة والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها"، في حين لم يرد عن وزارة الشؤون الإسلامية المعنية بالأمر في المملكة أي قرار بخصوص منع التصوير في الحرمين، وفق وكالة "فرانس برس"، حيث رجح بأن تكون الشائعة ظهرت بسبب التباس في فهم القرار حول ضوابط التصوير في المساجد.


وفي تصريحات لـ"فرانس برس"، نفى مسؤول كبير في وزارة الشؤون الإسلاميّة ما تردد على مواقع التواصل، مضيفا: "القرار لا يتعلق البتة بالتصوير الشخصي للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين".


وأكمل: "يمكن رؤية الآلاف من زوّار المسجد الحرام يلتقطون صورا شخصية بالمسجد حتى الآن".


وونقلت "فرانس برس" عن عدد من المعتمرين حاليا قولهم إنهم التقطوا صورا قرب الكعبة ونشروها على حساباتهم على مواقع التواصل من دون أي منع أو تقييد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
205545

ميدفيديف يكشف ماذا سيحدث لو تم اعتقال بوتين في ألمانيا

20221013155827reup-2022-10-13t155644z_1923491964_rc2e0x9y9tom_rtrmadp_3_france-ghana.h-730x438

ماكرون يتمسك بإصلاح نظام التقاعد بحلول نهاية العام

641bceb942360415961204fd

خبير أمريكي: واشنطن تخسر نفوذها العالمي بشكل كارثي بتقليلها من شأن موسكو

دد

بريطانيا تكشف تفاصيل حادثة حرق رجل مسن لدى خروجه من المسجد - فيديو

image - 2023-03-23T083610.154

الهجرة تزيد عدد سكان كندا مليون شخص لأول مرة

زلزال 1

زلزال بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل الفلبين

أخبار متعلقة
640d94214c59b755e94599e6 (1)

دبلوماسي إيراني يقدم نصيحة لأوروبا بشأن مستقبلها في النظام العالمي

1624105804725

بري: الاتفاق السعودي - الإيراني بارقة أمل

خخخخ

ترحيب أوروبي باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية

640c36f24c59b71009553b90

قطر: عودة العلاقات الإيرانية السعودية تسهم بتعزيز أمن المنطقة

54

مستشار الأمن الوطني السعودي: فتحنا صفحة جديدة مع إيران

3

لأول مرة .. روبوتات ذكية تجوب أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي - صور