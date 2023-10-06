بايدن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا

الوكيل الاخباري- قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتهمه اليمين بالضعف في التعامل مع أزمة الهجرة، أن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

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وذكرت الخارجية الأميركية في بيان اليوم الجمعة، نقلته صحيفة واشنطن تايمز، أن السلطات في كراكاس وافقت على استقبال رعاياها الذين ستتم إعادتهم.



بدورها، ذكرت الحكومة الفنزويلية في بيان، أن البلدين توصلا إلى اتفاق يسمح بإعادة منظمة وآمنة وقانونية للمواطنين الفنزويليين من الولايات المتحدة.



وكانت الولايات المتحدة، أوقفت منذ سنوات الرحلات الجوية المباشرة المخصصة لطرد المهاجرين نحو فنزويلا التي تعاني أزمة سياسية وأمنية واقتصادية خطرة.

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