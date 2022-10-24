الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الإثنين، 24-10-2022 11:04 ص

بايدن يصف المخاوف بشأن صحته بالمبررة

63563f7e42360422717191b9


الوكيل الاخباري- اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق الجمهور الأمريكي في القلق بشأن صحته قبل الانتخابات القادمة.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك خلال لقاء له مع قناة MSNBC، حينما سئل عما إذا كان ينبغي على الناس التصويت له، نظرا إلى سنه واحتمال تدهور صحته، فأجاب الرئيس أن للناخبين الحق في القلق، وهو أمر طبيعي بالنسبة لسنه.

وتابع بايدن: "أفضل طريقة لإصدار حكم هي مراقبة ما إذا كنت أتباطأ في حركتي؟ هل أفقد إيقاعي السابق؟ من الممكن أن أمرض أو أموت غدا..".

وكان الرئيس قد أعلن، في وقت سابق، عن اعتزامه الترشح لولاية ثانية، إلا أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن بعد، وقال في الأسبوع الماضي، إنه يعتزم اتخاذ قرار بشأن إعادة انتخابه بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر، وأعرب عن ثقته في أنه قد يهزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى إذا شارك في الانتخابات.

وقد أصبح بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها، بينما يتهمه النقاد باستمرار بتدهور قواته العقلية، مستشهدين بالأخطاء والهفوات التي كثيرا ما يرتكبها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
82022171353605413318

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

6356965942360402971eae47

بوتين يمنح الجنسية الروسية للنائب السابق لرئيس بوروندي

63568ad64c59b7542b69e0a6

استقالة وزير دفاع رومانيا

63566e6e42360406285e6ed5

الهند تعلن عن موعد إرسال مركبتها الاستكشافية إلى القمر

635684194c59b762cf074f47

سلطات كييف تلاحق الرئيس السابق للمركزي الأوكراني

6356784842360405714b5ff4

الكرملين يفسر الاتصالات المتكررة بين بوتين وأردوغان

أخبار متعلقة
635385fd4c59b72ad243c2c0

استدعاء بساكي للمحكمة للإدلاء بشهادتها في دعوى ضد بايدن

بايدن 3

بايدن يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

ت

ترامب يفوز على بايدن باستطلاعات الرأي

بوتين٢

بوتين: لا أجد حاليا حاجة للحوار مع بايدن

manar-071410700165834617010

بايدن في زلة لسان جديدة: إبني البكر فارق الحياة في العراق!

6346dd3e4236045536791cc3

الكرملين يعلق على تصريحات بايدن حول المفاوضات مع بوتين