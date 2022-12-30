بايدن يوقع قانون الميزانية بقيمة 1700مليار دولار



الوكيل الاخباري - وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس مشروع قانون ميزانية الإدارات الفيدرالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1,7 تريليون دولار بما في ذلك مساعدات لأوكرانيا، بحسب واشنطن بوست.



ونشر بايدن الذي يمضي إجازة الأعياد المجيدة في الجزر العذراء الأميركية، صورة له على تويتر، وهو يوقع النص المتعلق بتمويل عمل الدولة الفدرالية الأميركية "قوات الأمن والدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية " حتى أيلول 2023.

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