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أولى شاحنات المساعدات بعد الهدنة بطريقها إلى غزة

السبت، 02-12-2023 01:23 م

برلمانية ألمانية: أوكرانيا أصبحت برميلا لا قاع له

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الوكيل الاخباري- قالت سارة فاغنكنخت، وهي من أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ) ، على قناتها في موقع يوتيوب، إن "أوكرانيا أصبحت مثل البرميل بدون قاع تبتلع كل شيء".

وأضافت: "أوكرانيا تبدو على نحو متزايد وكأنها برميل لا نهاية له. خلال الصراع برمته، وفقا للحكومة الألمانية نفسها، تم تحويل بشكل مباشر إلى أوكرانيا أموال دافعي الضرائب الألمان بلغت 24 مليار يورو. وهذه الأموال مخصصة للأسلحة ولدعم ميزانية الدولة الأوكرانية".

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وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في رفض تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وأضافت السياسية أنه بالإضافة إلى ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية لأوكرانيا بمبلغ 85 مليار يورو، في حين يتم تمويل ما يقرب من ربع ميزانيتها مرة أخرى من قبل دافعي الضرائب الألمان.

وقالت: "هذا يعني أنه تم إرسال 20 مليار يورو أخرى من ألمانيا إلى أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي".

 

 




 

 


 

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