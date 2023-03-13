الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب محليا.. و38.4 دينارا سعر الغرام عيار 21

تعرّف على الأسباب التي أبقت الدينار الأردني قوياً بوجه الأزمات الاقتصادية

الذهب يرتفع عالمياً

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

وفاة طفل يبلغ من العمر عام ونصف دهساً في العقبة

تجارة الأردن: عروض على نحو 60% من المواد الأساسية قبيل رمضان

السعودية.. تنفيذ الإعدام بحق أردني بتهمة تهريب المخدرات

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

زيلينسكي: مقتل أكثر من 1100 روسي في أقل من أسبوع في باخموت

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم

الإثنين، 13-03-2023 09:19 ص

بريطانيا.. خلافات داخل العائلة المالكة حول ثروة الملكة إليزابيث

640eb9f14c59b74edd5b7f5b


الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن الخلافات تفجرت داخل العائلة المالكة حول‭ ‬تقسيم‭ ‬ثروة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬‬البالغة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬782‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.

اضافة اعلان

 

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن‭ ‬الأمير‭ ‬أندرو‭ ‬أخبر‭ ‬أصدقاءه‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬باليأس‭ ‬والاستياء‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز الثالث‭ ‬بتقسيم‭ ‬ثروة‭ ‬والدتهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ .

ويعتبر‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬المستفيد‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬ممتلكات‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬650‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬782‭ ‬مليون‭ ‬دولار.

‬وانتقلت‭ ‬ثروة‭ ‬الملكة‭ ‬إلى‭ ‬تشارلز‭ ‬وفقا‭ ‬لقرار‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬ والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬ضريبة‭ ‬الميراث‭ ‬على‭ ‬الأصول‭ ‬التي‭ ‬تنتقل‭ ‬من‭ ‬ملك‭ ‬لملك،‭ ‬وقد‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬أولاد‭ ‬الملكة‭ ‬الآخرين، الأميرة آن (72 عاما)، والأمير إدوارد (59 عاما)، وكذلك الأمير أندرو (63 عاما)، لم يرثوا شيئا من الملكة، ويقال إنهم يشتركون في "الاستياء" من هذا الأمر.

ومع ذلك، بصفتهما من أفراد العائلة المالكة العاملين، تتلقى كل من الأميرة آن والأمير إدوارد مساعدات من المنحة السيادية لتغطية تكاليفهما، على عكس الأمير أندرو، الذي يعتمد على "كرم أخيه".

وكشف‭ ‬صديق‭ ‬مقرب‭ ‬للأمير‭ ‬أندرو أن الأخير "في‭ ‬حالة‭ ‬يأس،‭ ‬لقد‭ ‬ترك‭ ‬في‭ ‬الظلام،‭ ‬أندرو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬العائلة،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬فكرة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬قادم،‭ ‬لقد‭ ‬ذهب‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬ملك‭ ‬إلى‭ ‬ملك"، مضيفا: "‬لقد‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬شقيقه‭ ‬الأكبر‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬منزله،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمور‭ ‬تسير‭ ‬من‭ ‬سيئ‭ ‬إلى‭ ‬أسوأ،‭ ‬إنها‭ ‬كارثة".

في وقت سابق من هذا الشهر، أفيد بأن أندرو كان "يقاوم" اقتراح الملك تشارلز بالانتقال من Royal Lodge المكون من 30 غرفة إلى Frogmore Cottage، حيث كان يقيم دوق ودوقة ساسكس.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1242876806

إلغاء رحلات الطيران في عدة مطارات بألمانيا جراء الإضرابات

640eb5eb4236043c6e310a39

إيطاليا تعلن فقدان حوالي 30 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

63f11d5f4c59b717b55e6d0f

وزير الخارجية السعودي: اتفاقنا وإيران لا يعني حل كل الخلافات

640ebb334c59b710ac0bd8cd

تركيا.. العلماء يرصدون انبعاث غاز مشع من التربة بمستويات كبيرة

image (79)

لندن ستستثمر 5 مليارات جنيه استرليني إضافية في مجال الدفاع

image (71)

واردات الأسلحة إلى أوروبا تضاعفت تقريبا في 2022

أخبار متعلقة
63fae0bc4236041c6c181afa

صحيفة: كاميلا زوجة الملك تشارلز ستلقب بالملكة