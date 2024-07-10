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الأربعاء، 10-07-2024 01:42 م

بعد انقطاع 12 عاماً.. انطلاق أولى الرحلات التجارية المباشرة بين الرياض ودمشق

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الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم (الأربعاء) أولى الرحلات التجارية المباشرة بين السعودية ودولة سوريا، بعد انقطاع طويل دام لأكثر من 12 عامًا.

وبحسب قناة «العربية»، أولى الرحلات التجارية انطلقت عبر الطيران السوري قادمة من دمشق إلى الرياض حيث سيتم تسيير رحلة واحدة كل أربعاء، فيما سيتم تنظيم رحلة ثانية كل يوم أحد قريبًا.

وأشار تقرير «العربية» إلى أن الرحلات بين سوريا والسعودية بدأت في موسم الحج، حيث تم نقل مجموعة من الحجاج السوريين إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

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وكان السفير السوري لدى السعودية الدكتور محمد أيمن سوسان قد كشف في وقت سابق عن تدشين رحلات مباشرة بين 3 مدن سعودية وسورية قريبًا، وذلك عقب انتهاء موسم الحج.

 

عكاظ


 




 

 


 

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