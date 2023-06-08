الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

اللجنة الأردنية الجزائرية تلتئم في عمان الأسبوع المقبل

الخصاونة يؤكد أهمية اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة في الأردن

شؤون القدس: مخطط تقسيم الأقصى خطير للغاية

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يطلق فعاليات مهرجان الجميد والسمن غدا

المركزي الأردني يطرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

هيئة النقل البري في جرش تسمح لـ12 مركبة عمومية بالعمل تكسي أصفر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التربية تدعو مئات المرشحين لإشغال وظيفة معلم - أسماء

القبض على تاجر مخدرات مُصنف بالخطير في الرويشد

صالات الافراح: 60% تراجع بالحجوزات ونعاني من تغول المزارع والشاليهات الخاصة

الخميس، 08-06-2023 10:41 ص

بنس ينازل ترامب في معركة انتزاع ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة

image (37)


الوكيل الإخباري - أطلق مايك بنس، حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية، على أمل كسب ترشيح الحزب الجمهوري الذي بات عليه، برأيه، الاختيار بين دونالد ترامب والدستور، معتبراً أن محاولة الرئيس السابق إلغاء الانتخابات الأخيرة يجب أن تمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وأكد بنس، فخره بالوقوف مع الرئيس السابق المرشح كل يوم خلال إدارته من 2017 إلى 2021. لكنه وضع خطاً فاصلاً عندما حرض ترامب حشداً على اقتحام مبنى الكونغرس.

اضافة اعلان


وقال بنس لمؤيديه في أنكيني في ولاية آيوا: «كما قلت مرات عدة، في ذلك اليوم المصيري كانت كلمات الرئيس ترامب متهورة وعرضت للخطر عائلتي والجميع في الكابيتول، الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف أنه في ذلك اليوم، طلب الرئيس ترامب أيضاً أن أختار بينه وبين الدستور، والآن سيواجه الناخبون الخيار نفسه، اخترت الدستور وسأفعل ذلك دائماً».


وهاجم بنس ترامب لتراجعه عن سياسات محافظة مثل القيود الصارمة على الإجهاض والمسؤولية المالية، واتهمه بالحنث من اليوم الأول، بوعده بالحكم بلباقة وأخلاق.


ورداً على سؤال عن معلومات نشرتها وسائل الإعلام تفيد بأن محامي ترامب أُبلِغوا بأن موكلهم هدف لتحقيق في الاستهتار بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، قال بنس أمام جمهور في قاعة بلدية: «لا أحد فوق القانون، آمل بأن تكون هناك طريقة للمضي قدما بدون الخطوة الخطيرة والجذرية والمثيرة للانقسام المتمثلة في اتهام رئيس سابق للولايات المتحدة».


وأعلن بنس ترشحه للرئاسة، بعد يوم واحد على انضمام حاكم نيوجرزي السابق كريس كريستي إلى السباق، متعهداً بأن يكون المرشح الوحيد الذي لن يوجه لكماته إلى ترامب.


ويشارك في السباق أيضا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وحاكمان سابقان هما نيكي هالي وآسا هاتشينسون. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب هو المرشح الأوفر حظًا ويتقدم على ديسانتيس الذي يأتي في المرتبة الثانية بفارق يزيد على ثلاثين نقطة.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64818801423604316602aa7e

بيان خليجي أمريكي حول سوريا

image - 2023-06-08T101716.351

ارتفاع غير مسبوق للحرارة في إسبانيا ودول آسيوية

6481750f4c59b718e22cf1b6

توغل 37 طائرة حربية صينية في منطقة الدفاع التايوانية

64816d21423604316602aa66

إرنا: إيران تبدي قلقها من "هشاشة سلامة المحطة النووية الإماراتية"

648170a8423604268b2469f4

خبير عسكري: ارتفاع حاد في خسائر القوات الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة

image (36)

الفلبين ترفع درجة التحذير بشأن بركان مايون

أخبار متعلقة
image - 2023-06-08T083640.803

ترامب موضع تحقيق في قضية وثائق البيت الأبيض السرية

image - 2023-06-06T084626.679

مايك بنس يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الأمريكية

image - 2023-05-17T090811.393

4 قتلى في هجوم على قافلة أمريكية جنوب شرق نيجيريا

5ff6006b42360440a64ee59d

بينس يتحدى ترامب

c70c63b3-3a35-4ba1-842e-30730f325c3b

البيت الأبيض: واشنطن ستعزز وجودها العسكري في مياه الخليج

0182C815-77F7-4165-8659-1267F593C564

الادعاء الإيراني يستدعي ترامب وبومبيو وماكنزي في قضية اغتيال سليماني