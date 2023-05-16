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الثلاثاء، 16-05-2023 08:45 ص

بينس يتحدى ترامب

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الوكيل الإخباري - يخطط حلفاء مقربون من مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، لإطلاق حملة جمع التبرعات لتكون بمثابة نقطة انطلاق لحملته الرئاسية، ما يؤشر على أنه يخطط لتحدي دونالد ترامب.

وستسمح لجنة العمل السياسي "الملتزمون بأمريكا" لحلفاء بينس بجمع تبرعات غير محدودة ووضع الأساس لحملة رئاسية رسمية، مع ترقب إعلان ترشحه بصورة رسمية عن الحزب الجمهوري في الأسابيع المقبلة.

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وستركز لجنة العمل السياسي على بناء منظمة أرضية في الولايات التمهيدية والتجمعات الحزبية المبكرة وعرض إعلانات مدفوعة لتعزيز شعبية بينس، الذي سيزور ولاية نيو هامبشاير اليوم الثلاثاء وأيوا الأسبوع المقبل.


وحسب موقع "أكسيوس" فإن فريق بينس يعتمد على استراتيجية مجربة وحقيقية لفصل مرشحهم عن العدد الكبير من المرشحين الجمهوريين، وأول هدف لهم هو الفوز بدعم ولاية أيوا.

 

RT

 




 

 


 

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