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السبت، 24-06-2023 11:54 ص

رئيس مجلس "الدوما" يهيب بقوات "فاغنر" الوقوف إلى جانب الشعب الروسي وقيادته

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الوكيل الإخباري - أهاب رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين بقوات "فاغنر" اتخاذ القرار الصائب الوحيد المتمثل بالوقوف مع الشعب وحماية أمن ومستقبل الوطن، وتنفيذ أوامر القائد الأعلى للجيش.

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وأضاف فولودين: "تاريخ روسيا شاهد على أن التحديات والتهديدات الخارجية حشدت مجتمعنا، وأننا نتغلب معا على كافة الصعوبات".

وقال: "نواب مجلس "الدوما" الذين يمثلون مصالح مواطني روسيا متمسكون بوحدة الصف، ويعلنون تأييدهم التام للرئيس فلاديمير بوتين القائد العام الأعلى للجيش الروسي".


وأشار فولودين إلى أن "مشاكل البلاد ومتاعبها على مر التاريخ لم تحدث إلا بسبب الخيانة والانقسام الداخلي وخيانة النخبة".


وتابع: "نهيب بقوات "فاغنر" اتخاذ القرار الصائب الوحيد والمتمثل بالوقوف مع الشعب وحماية أمن ومستقبل الوطن، وتنفيذ أوامر القائد الأعلى للجيش، وأي شيئ سوى ذلك خيانة".

 

RT

 




 

 


 

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