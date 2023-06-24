بوتين يصدر أوامره للقوات المسلحة بتحييد المتمردين المسلحين

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات المسلحة الروسية تلقت أمرا بتحييد أولئك الذين نظموا التمرد المسلح قاصدا بذلك قوات فاغنر العسكرية.

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وأضاف في خطاب وجهه للشعب الروسي، اليوم السبت، إن المعركة التي تخوضها روسيا تتطلب منا الوحدة للتصدي للمخططات الخارجية، داعيا إلى نبذ أي خلاف أثناء تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.

وتابع أنه تواصل الليلة الماضية مع جميع القادة العسكريين في كل المحاور، لافتا إلى أن رد روسيا على تهديد قوات فاغنر سيكون صارما وقاسيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن ما يحدث الآن هو غدر، وأن محاولة تقسيم المجتمع هي طعنة في الظهر.

RT