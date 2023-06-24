السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

143 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هل يدخل الاقتصاد الأميركي في الركود ؟ الخزانة الأميركية تجيب

اشتباكات عنيفة في الخرطوم وتحليق متواصل للطيران الحربي

البرلمان الألماني يقر قانونا جديدا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة

الإفتاء توضح حكم بيع الشاة بالكيلو بعد الذبح

اقتصاديون : 7 دول تستحوذ على 70% من إجمالي الصادرات الأردنية

مستوطنون يشعلون النيران في أراضي بسعير

وفاة واصابة بحادث تصادم على طريق جمرك الرمثا - صور

كوريا الشمالية تتوعد بالرد على ازدياد النشاط العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية

أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ 21 في سجون الاحتلال

السبت، 24-06-2023 10:54 ص

روسيا قد تطور سفنا عسكرية حاملة للدرونات والغواصات المسيرة

237967


الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن بعض المؤسسات في البلاد تخطط لمشاريع تطوير سفن حاملة للدرونات والغواصات المسيرة.

اضافة اعلان


وحول الموضوع قال المدير العام للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أليكسي رحمانوف: "مكاتب التصاميم التابعة لشركتنا قادرة على تطوير تصاميم للسفن الحاملة للدرونات والغواصات المسيرة، ولدينا خطط لمثل هذا النوع من المشاريع".


وأضاف:"حقيقة أن العديد من الدول تعمل حاليا على تطوير سفن وقوارب مسيرة وسفن قادرة على حمل الدرونات بات أمرا معروفا، ولكن موضوع تطوير مثل هذا النوع من السفن من قبل الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن وفي أي مكاتب التصاميم التابعة يتم العمل على هذا الأمر فهذا الشيء ما يزال سريا حتى الآن.. مكاتب التصاميم التابعة لنا قادرة على العمل على مثل هذا النوع من المشاريع، ونتائج عملها تعرض بشكل مستمر على قيادة سلاح البحرية ووزارة الدفاع الروسية".


وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن روسيا تعمل على تطوير سفن عسكرية جديدة في إطار المشروع الحكومي 20386، وأن هذه السفن ستكون قادرة على حمل الدرونات والمروحيات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62111ff2423604780b6a547b

المتحدثة باسم الخارجية الروسية تدعو إلى الاتحاد والامتثال لأوامر القائد الأعلى

6496a8d64c59b731e31fb605

رئيس مجلس "الدوما" يهيب بقوات "فاغنر" الوقوف إلى جانب الشعب الروسي وقيادته

6451f5863609f4.71181050_fijkmopnhgeql

بريغوجين يسيطر على روستوف ويهدد بالتوجه إلى موسكو

87841-1241137406

نشر مركبات نقل جنود مدرعة أمام مقر البرلمان الروسي

6496a0ed4236047e0475a54c

اشتباكات عنيفة في الخرطوم وتحليق متواصل للطيران الحربي

shutterstock_325346960

البرلمان الألماني يقر قانونا جديدا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة

أخبار متعلقة
6471d6aa4c59b7727536c980

زيلينسكي يفرض عقوبات على 51 فردا و200 مؤسسة في روسيا وبيلاروس

a2840c94be091093c57a6a991f2b42fa

روغوف: الغرب يدفع زيلينسكي لارتكاب جرائم ضد روسيا

646f42d142360423d2320b66

روسيا تنزل إلى المياه سفينة دوريات جديدة للقوات الخاصة

276578

روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد 5 دبلوماسيين

646d8ba84c59b74264603505

بيسكوف يعلق على محاولة أوكرانيا تخريب محطتين نوويتين في روسيا

646f1e1642360416cb1ae8b2

معلق بريطاني: الهجوم على بيلغورود قد يجلب كارثة لأوكرانيا