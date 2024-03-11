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الإثنين، 11-03-2024 01:01 م

بوتين يدعو لدعم مشروع لبناء الشخصية الروسية على أساس القيم التقليدية

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الوكيل الاخباري- وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم مقترحات لمشروع وطني جديد للتربية استنادا للقيم التقليدية.

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جاء ذلك وفقا لما نشره موقع الكرملين، حيث نص التوجيه الموجه إلى إدارة الرئاسة الروسية بالتعاون مع الحكومة الروسية وبمشاركة الهيئات الحكومية الفيدرالية ذات الصلة على "إعداد وتقديم مقترحات لتطوير وتنفيذ مشروع وطني يهدف إلى تربية شخصية متناغمة ومسؤولة اجتماعيا استنادا إلى القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية". على أن يكون تقديم المقترحات في موعد أقصاه الأول من يوليو 2024.

وقد تم تعيين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ونائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي كيريينكو مسؤولين عن هذا المشروع.

ويؤكد الرئيس الروسي دائما على حرص روسيا على قيم التقاليد العائلة ونقلها إلى الأجيال القادمة، بعكس ما ينتشر في الغرب، فيما أطلق على العام 2024 عام الأسرة في روسيا، وأكد على اختيار روسيا لهذا المسار، وقال منتقدا ما يحدث في دول أخرى: "اليوم، في بعض الدول، كما تعلمون، يتم تدمير مؤسسة الأسرة والقيم الإنسانية العادية بطريقة شائنة، ويتم استبدالها بقيم زائفة. فهناك يتم نسيان القيم العائلية التقليدية".

 




 

 


 

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