بوتين يصف وفاة نافالني بالحدث المحزن ويقول أنه وافق على مبادلته

الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفاة المدون أليكسي نافالني بأنها كانت حدثا محزنا.

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وقال في مؤتمر صحفي بمقر حملته الانتخابية، مساء أمس الأحد: "بالنسبة للسيد نافالني: نعم، لقد توفي. هذا دائما حدث حزين. وقد كانت لدينا حالات أخرى توفي فيها أشخاص في السجن".



وردا على محاولة صحفي أمريكي الربط بين وفاة مدون في السجن ومستوى الديمقراطية في روسيا تساءل بوتين: "ألم يحدث هذا في الولايات المتحدة؟".



وكشف الرئيس الروسي أنه وافق على مبادلة السياسي أليكسي نافالني قبل أيام قليلة من وصول أنباء وفاته في السجن.



وقال الرئيس إن شرطا واحدا كان لديه، وهو ألا يعود أليكسي نافالني إلى روسيا بعد عملية التبادل.



بدوره قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إنه كان بإمكان أرملة أليكسي نافالني القدوم إلى روسيا لرؤية زوجها، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.



وأضاف بيسكوف: "أتيحت لأرملة نافالني فرصة القدوم إلى روسيا لرؤية زوجها... فرفضت، وفضلت البقاء في الخارج"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين انقطعوا عن وطنهم، كلما طالت فترة بقائهم في الخارج، فقدوا الاتصال ببلدهم.

RT