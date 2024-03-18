الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني

تعرف على سعر بيع غرام الذهب 21 في الأردن

الاحتلال يأمر السكان والنازحين بحي الرمال بالمغادرة إلى جنوب غزة

السوق المركزي .. 15 قرشا كيلو البندورة و 50 قرشا كيلو الخيار الإثنين

​4 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

الإفتاء توضح حول إعلانات الطعام المعروضة خلال رمضان

ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية

وصول ثاني دفعة شاحنات مساعدات لشمال غزة

مصادر بجيش الاحتلال تعلن السيطرة على مجمع الشفاء واعتقال 80 فلسطينيا

توضيح من إدارة السير حول الأزمة باتجاه اشارات الثامن

الإثنين، 18-03-2024 09:38 ص

بوتين يصف وفاة نافالني بالحدث المحزن ويقول أنه وافق على مبادلته

navaln-1


الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفاة المدون أليكسي نافالني بأنها كانت حدثا محزنا.

اضافة اعلان

 

وقال في مؤتمر صحفي بمقر حملته الانتخابية، مساء أمس الأحد: "بالنسبة للسيد نافالني: نعم، لقد توفي. هذا دائما حدث حزين. وقد كانت لدينا حالات أخرى توفي فيها أشخاص في السجن".


وردا على محاولة صحفي أمريكي الربط بين وفاة مدون في السجن ومستوى الديمقراطية في روسيا تساءل بوتين: "ألم يحدث هذا في الولايات المتحدة؟".


وكشف الرئيس الروسي أنه وافق على مبادلة السياسي أليكسي نافالني قبل أيام قليلة من وصول أنباء وفاته في السجن.


وقال الرئيس إن شرطا واحدا كان لديه، وهو ألا يعود أليكسي نافالني إلى روسيا بعد عملية التبادل.


بدوره قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إنه كان بإمكان أرملة أليكسي نافالني القدوم إلى روسيا لرؤية زوجها، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.


وأضاف بيسكوف: "أتيحت لأرملة نافالني فرصة القدوم إلى روسيا لرؤية زوجها... فرفضت، وفضلت البقاء في الخارج"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين انقطعوا عن وطنهم، كلما طالت فترة بقائهم في الخارج، فقدوا الاتصال ببلدهم.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f7e53a4c59b73da21e8d9f

روسيا تحيي الذكرى العاشرة لعودة القرم

65e06bf64236047cad2f6961

السعودية .. تعليق الدوام الوجاهي في محافظة خبير

65f77ff84236041a7f301a7d

بوتين: لا نرى علامات دالة على ديمقراطية الانتخابات الأمريكية

65f78efe4c59b77f0c05f811

إيلات تتعرض لهجوم صاروخي فجر الاثنين

65f78a774c59b7013233c633

كوريا الشمالية تطلق "صاروخا بالستيا" باتجاه بحر اليابان

65f7bf784c59b7097e3bdc15 (1)

الانتخابات الرئاسية الروسية.. أي الكيانات منحت بوتين أعلى نسبة من الأصوات؟

أخبار متعلقة
65ee80de423604449c7a595e

تقرير: روسيا تتراجع إلى المركز الثالث في صادرات الأسلحة العالمية

65ec2bc2423604773a05fb33

ملياردير أمريكي يدعو بلاده إلى تطبيع العلاقات مع روسيا

65dc76ad4c59b72fbf6ed0fe

خبير أمريكي: روسيا تحارب الغرب بمهارة

image

إيطاليا تُحذر من حرب عالمية ثالثة

65d099984236042ff66eb370

زيلينسكي: دعوت ترامب إلى أوكرانيا ومستعد للذهاب معه حتى إلى الجبهة

65d07c2642360451df6df018

شولتس: دول "الناتو" لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا