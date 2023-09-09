السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

26318 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

وزير الخارجية: بتوجيه من جلالة الملك نقف مع الأشقاء في المغرب بكل الإمكانيات

الأردن يعزي المغرب بضحايا الزلزال

مرصد الزلازل الأردني يوضح تفاصيل حول زلزال المغرب المُدمر

بيان من الخارجية للأردنيين بالمغرب

الخارجية الفلسطينية: الجالية والطلبة في المغرب "بخير"

زلزال المغرب.. ارتفاع الوفيات لـ632 و329 مصابا

الطاقة والمعادن تُغلق جميع المقالع المخالفة في عجلون

الخارجية: الأردنيون في المغرب بخير ولم يرد أي إصابات أو وفيات لغاية اللحظة

كاميرات مراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال المغرب وانهيار عمارة بأكملها - فيديو

السبت، 09-09-2023 10:24 ص

بوتين يهنئ رئيس طاجيكستان بعيد الاستقلال

64fc198e4c59b77b0612efd7


الوكيل الإخباري - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمن بمناسبة العيد الوطني عيد استقلال طاجيكستان، مؤكدا أهمية تطوير علاقات "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وفي رسالة التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم السبت، أشاد بوتين بإنجازات طاجيكستان على طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبدورها البناء في حل القضايا الهامة بالأجندة الإقليمية والدولية.

اضافة اعلان


وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا وطاجيكستان "مبنية على مبادئ الشراكة الاستراتيجية والتحالف"، مشيرا إلى توسع التعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات و"النتائج الجيدة" التي يحققها تنسيق جهود البلدين داخل رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الهياكل متعددة الأطراف.


وأعرب الرئيس الروسي عن قناعته بأن "مواصلة توسيع العلاقات الروسية الطاجيكية يلبي تماما مصالح شعبينا الصديقين ويسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا الوسطى".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
328868

66 شخصاً في عداد المفقودين جراء حريق هاواي

64fc14a64236044d3c3059ae

قادة دول يتعاطفون مع ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

64fc10d14236044d5159a619

اعتقال رجل في دلهي عشية قمة العشرين بسبب بلاغ كاذب

328805

زلزال المغرب.. ارتفاع الوفيات لـ632 و329 مصابا

328809

عرض شبه عسكري في كوريا الشمالية بمناسبة ذكرى تأسيسها

4

انهيار أجزاء من مبان أثرية مدرجة بقائمة اليونسكو بسبب زلزال المغرب المُدمر - فيديو

أخبار متعلقة
64ef2b914236043934448739

بيسكوف يعلق على "سبب" تحطم طائرة بريغوجين

64ec88444236047e3248b321

الكرملين: نلتزم بالاتفاق حول إعلان موعد اللقاء بين بوتين وأردوغان

64d731a342360445d94aa87b

كوليبا يحذر من ارتفاع الأصوات المطالبة بالتفاوض مع روسيا

290600

مسيّرات روسية تدمر مستودع وقود في ريفني بأوكرانيا

290522

بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع بيلاروسيا

290434

بيلاروسيو الشتات يحيون ذكرى احتجاجات 2020 من أجل الديمقراطية