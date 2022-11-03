الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 04:16 م

بولندا تستدعي الجيش لبناء سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة الأركان العامة البولندية عن استدعاء الجيش لبناء سياج على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية.اضافة اعلان


وأعلنت الهيئة أن الأسلاك الشائكة سوف تكون في 3 خطوط بارتفاع 2.5 متر وعرض 3 أمتار، حيث قالت السلطات البولندية إن السياج تقام بدافع الخوف من أزمة هجرة على الحدود مع روسيا، على غرار الأزمة التي اندلعت العام الماضي على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

وجاء في بيان الهيئة العامة للأركان أن الجيش البولندي "يدعم حرس الحدود في حماية حدود البلاد، حيث يقوم جنود الوحدات الهندسية ببناء سياج مؤقت على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية".

وذكر أن جنود الفوجين الهندسيين الثاني والخامس وفوج المهندسين الثاني وكتيبة المهندسين الخامسة عشرة يشاركون في بناء السياج.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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