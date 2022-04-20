الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا

إنستغرام تتيح جمع التبرعات من خلال زر في فيديوهات Reels"‎"

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

ميزة جديدة.. واتساب يختبر إخفاء آخر ظهور لجهات اتصال محددة

الفراية: 512 موقوفا في مراكز الإصلاح بتهمة الإتاوات

حصار النفط يكبد ليبيا فاقد إنتاج بأكثر من 550 ألف برميل يوميا

الهواري يوعز بنقل طفلة مصابة بضمور العضلات لمستشفى الملكة رانيا العبدالله

الأمير الحسن يكتب: مدينة السلام ودروب الآلام

النواب يجرّم الغش في المقاولات - تفاصيل

الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو

الأربعاء، 20-04-2022 02:52 م

بولندا.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 في انفجارات بمنجم للفحم

thumbs_b_c_861b4f44c0c71891cfdbd523e8a1ade7


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات البولندية الأربعاء، مصرع 4 أشخاص وأصيب 19 آخرون، إثر انفجارات في منجم للفحم جنوبي البلاد، سببها غاز الميثان.

اضافة اعلان


وقالت إن الانفجارات وقعت عند الساعة 12:15 صباحا (22:15 ت.غ الثلاثاء) على عمق ألف متر تحت سطح منجم بنيوفيك في باولويتشي الذي تديره شركة "جاسترزيبسكا سبولكا ويجلوا للتعدين".


وفقدت السلطات التواصل مع 7 أشخاص خلال عمليات البحث والإنقاذ.
وفي السياق، أشار الأطباء في مستشفى سيميانوفيتشي سلاسكي، المتخصص في علاج الحروق، إلى أن حالة بعض المصابين "تهدد حياتهم".


وقالوا إنهم "أصيبوا بحروق في الرئتين وفي مناطق واسعة من أجسادهم".

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
F0494398-E884-4F20-A57E-D50899126BC5

الصين تعارض أي تغيير أحادي الجانب للوضع التاريخي الراهن في القدس

52bf1c32-28d8-4d8a-9b22-dd215c4e8663

البرلمان العربي يؤكد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

66666

انتشار مرض خطير لدى الاطفال في أوروبا

thumbs_b_c_743ce49dd1fb7d41a2e6a4ba39a3a7b8

العراق .. توقف الملاحة في مطار بغداد بسبب عاصفة غبار

7557101-713268158

دولة عربية تعلن موعد عيد الفطر فلكياً

620c8eff42360472575825cb

سيئول ترسل مساعدات إنسانية إضافية إلى كييف

أخبار متعلقة
613846ff4c59b75b2742095f

موسكو .. مصرع شخصين بانفجار غاز في عمارة سكنية

160-210652-77777_1624b25ac5892f_700x400

نتائج الوساطة العربية في أزمة أوكرانيا

408296-643173888

روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا

20220311132432136

بولندا تتوقع وصول عدد اللاجئين الأوكرانيين على أراضيها 7.3 ملايين

eee

بايدن: حرب أوكرانيا فشل استراتيجي لروسيا

1

بايدن يزور القوات الأمريكية في بولندا