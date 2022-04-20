بولندا.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 في انفجارات بمنجم للفحم

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات البولندية الأربعاء، مصرع 4 أشخاص وأصيب 19 آخرون، إثر انفجارات في منجم للفحم جنوبي البلاد، سببها غاز الميثان.

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وقالت إن الانفجارات وقعت عند الساعة 12:15 صباحا (22:15 ت.غ الثلاثاء) على عمق ألف متر تحت سطح منجم بنيوفيك في باولويتشي الذي تديره شركة "جاسترزيبسكا سبولكا ويجلوا للتعدين".



وفقدت السلطات التواصل مع 7 أشخاص خلال عمليات البحث والإنقاذ.

وفي السياق، أشار الأطباء في مستشفى سيميانوفيتشي سلاسكي، المتخصص في علاج الحروق، إلى أن حالة بعض المصابين "تهدد حياتهم".



وقالوا إنهم "أصيبوا بحروق في الرئتين وفي مناطق واسعة من أجسادهم".

الاناضول

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