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الخميس، 05-10-2023 04:02 م

بوياكيفيتش: مهام خبراء الناتو إطالة أمد النزاع في أوكرانيا قدر الإمكان

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الوكيل الإخباري - قال مكسيم بوياكيفيتش نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن مهام خبراء الناتو الاستراتيجيين الأساسية في أوكرانيا، إطالة أمد النزاع قدر الإمكان.

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وأضاف في كلمة اليوم في اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "من الواضح أن الأهداف الحالية لرعاة نظام كييف لا تشمل تحقيق تفوق عسكري حقيقي على مجموعة القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. تحقيق النصر العسكري على روسيا أمر مستحيل، والغرب يدرك ذلك جيدا. لذلك فإن المهام الحالية للاستراتيجيين في الناتو هي إطالة أمد النزاع قدر الإمكان ونزيف أوكرانيا بالمعنى الحرفي للكلمة، وكذلك محاولات إضعاف الإمكانات العسكرية لبلادنا على أمل إثارة زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي".


وتابع الدبلوماسي القول، إن "روسيا ترى ذلك، وتتفهمه، وستعمل باستمرار على القضاء على جميع التهديدات التي خلقتها النخب السياسية المعادية لروسيا في دول الناتو. نؤكد: تصرفات الغرب المناهضة لروسيا تساهم في تعاضد المجتمع الروسي بشكل إضافي".


يذكر أن موسكو أرسلت مذكرة لحلف الناتو دعته فيها للكف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، وأن أي شحنة أسلحة متجهة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.


كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للمفاوضات، إلا أن الإمدادات العسكرية التي يقدمها الغرب لنظام كييف، تعيق جميع المساعي الدبلوماسية وتطيل أمد النزاع.

 

RT

 




 

 


 

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