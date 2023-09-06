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الأربعاء، 06-09-2023 02:40 م

الأمن الروسي يصادر مئات الأسلحة غير المرخصة في 53 منطقة

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الوكيل الإخباري - صادر الأمن الفيدرالي الروسي أكثر من 750 قطعة سلاح غير مرخصة في حملة واسعة شملت 53 منطقة في البلاد، خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

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وجاء في بيان الأمن الفدرالي أن الحملة نفذت شهري يونيو ويوليو الماضيين وشملت 53 منطقة بينها مدن موسكو وبطرسبرغ وسيفاستوبول، وجمهوريات دونيتسك ولوغانسك والقرم.

وتم ضبط 757 قطعة سلاح ناري من إنتاج روسي وأجنبي، شملت رشاشات ومسدسات وقواذف قنابل، ومئات القنابل اليدوية وعشرات الكيلوغرامات من الطلقات.

يذكر أنه يحظر في روسيا ترخيص الأسلحة النارية باستثناء أسلحة الصيد، التي يمكن حيازتها ضمن معايير مشددة، وحملها فقط في مواسم الصيد التي تحددها السلطات، على أن تكون مؤمّنة وخالية من الطلقات في المناطق المأهولة.

 

RT

 




 

 


 

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