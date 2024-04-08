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الإثنين، 08-04-2024 05:40 م

بيان حول مواعيد صلاة عيد الفطر في كافة المدن المصرية الأربعاء 10 أبريل

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الوكيل الاخباري- كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون في القاهرة الساعة 5:59 صباحا.

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وتابع المعهد وفقا للحسابات التي أجراها العلماء: "صلاة العيد في الجيزة ستكون الساعة 5:58 وفي الإسكندرية الساعة 6:02".

وأوضح المعهد، أن مدينة حلايب أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة 5:42 صباحا، فيما تكون مدينة السلوم آخر المدن تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الساعة 6:21 صباحا.

وأضاف أن صلاة عيد الفطر المبارك سيحل موعدها في بورسعيد والسويس والإسماعيلية في الساعة 5:53 صباحا، وفي العريش وشرم الشيخ في الساعة 5:47 صباحا، وفي الطور والغردقة في الساعة 5:50 صباحا.

وتابع أن سكان مدينة سانت كاترين سيؤدون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:48 صباحا، وفي طابا الساعة 5:44 صباحا، وفي مدن دمنهور والفيوم وأسيوط في تمام الساعة 6:00 صباحا، وفي طنطا وبنها وكفر الشيخ في الساعة 5:58 صباحا.

وأشار إلى أن صلاة عيد الفطر في المنصورة ستكون في الساعة 5:57 صباحا، وفي الزقازيق وأسوان في الساعة 5:56 صباحا، ومدن شبين الكوم وبني سويف وسوهاج في الساعة 5:59 صباحا.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد صلاة عيد الفطر في المنيا وأبوسمبل في الساعة 6:02 صباحا، وقنا ودمياط في الساعة 5:55، أما في مرسى مطروح في الساعة 6:13 صباحا، والخارجة في 6:05 صباحا، ونوبيع في 5:45 صباحا، أما في مدينة شلاتين في الساعة 5:46 صباحا.

 




 

 


 

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