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السبت، 09-09-2023 10:17 م

بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي

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الوكيل الاخباري- أعلن الديوان الملكي المغربي مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة وراح ضحيته أكثر من 1000 شخص.

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وقال الديوان الملكي المغربي إن اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس، ﺗرأس ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال اﻟذي وﻗﻊ يوم اﻟﺟﻣﻌﺔ 8 سبتمبر وﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن جهات اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

 

واﺳﺗﻌرض اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻟﺣﺎﺿرون آﺧر اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ تعرفها اﻟﻌﻣﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺗﺿررة وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض اﻟمناطق اﻟﺗﻲ ﺗﻌذر اﻟوﺻول اليها ﻟﯾﻼ واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم بها واﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﻘﺎذ بها عند مطلع النهار.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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