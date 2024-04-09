تايوان تجري مناورات تحاكي التصدي لهجوم صيني

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم (الثلاثاء) إن تايوان ستجري المناورات الحربية السنوية هذا العام بمناطق في البحر لمحاكاة كسر حصار وسيناريو يفترض أن الصين حولت فجأة أحد تدريباتها الدورية حول الجزيرة إلى هجوم فعلي.

اضافة اعلان



وتجري الصين، التي تعتبر تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي جزءاً من أراضيها، مناورات دورية حول الجزيرة منذ أربع سنوات للضغط على تايبيه لقبول مطالب بكين بالسيادة عليها رغم اعتراضات تايوان القوية.



وذكرت الوزارة أن تايوان تبدأ تدريباتها السنوية الرئيسية (هان كوانغ) هذا الشهر بأنشطة تحضيرية جرى تمديدها من الأيام الخمسة المعتادة إلى ثمانية أيام في ضوء عدد من السيناريوهات التي تشملها على أن تليها تدريبات قتالية فعلية في يوليو (تموز)، حسبما أفادت وكالة (رويترز) للأنباء.



وصرح تونغ تشيه شينغ رئيس إدارة التخطيط القتالي المشترك بالوزارة في إفادة صحافية بأن التدريبات ستكون على كيفية الرد السريع على أحد التدريبات الصينية الذي يتحول فجأة إلى هجوم، وهو أمر بدأ خبراء التخطيط العسكري يشعرون بالقلق إزاءه بالنظر إلى دوريتها.



وأضاف تونغ أن التركيز سينصب أيضاً على كيفية قيام الأفرع المختلفة للقوات المسلحة بتنسيق الرد فيما بينها على حصار صيني.



وأجرت الصين خلال جولة كبرى من المناورات الحربية حول تايوان في أبريل (نيسان) من العام الماضي ضربات دقيقة، وحاصرت الجزيرة.



وتتطلع تايوان منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين إلى استخلاص الدروس المستفادة، ودمجها في تدريباتها الخاصة، لا سيما كيفية تمكن القوات الأوكرانية الأصغر حجماً من صد الجيش الروسي الأكبر.



وقال تونغ إن تدريبات هذا العام ستشمل هذا الأمر مرة أخرى، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من حرب غزة.

الشرق الاوسط