تبون يكرم بعثة الإنقاذ المشاركة بأعمال الإنقاذ في سوريا وتركيا

الوكيل الإخباري- كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أفراد الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري الموفدين إلى سوريا وتركيا، للمشاركة في أعمال الإنقاذ عقب الزلزال المدمر.



ومنح تبون، خلال احتفالية لتكريم البعثة بقصر المؤتمرات في العاصمة، وسام الاستحقاق الوطني برتبة "عشير" لأفراد بعثة الإنقاذ الجزائرية إلى سوريا وتركيا.

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وأقام تبون احتفالية تكريمية على شرف البعثة الجزائرية الموفدة إلى جنوب تركيا وشمال سوريا، التي شاركت في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.



وتضم البعثة الجزائرية إلى جانب طياري الجيش الوطني الشعبي التابعين للقوات الجوية الجزائرية، فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.

روسيا اليوم



