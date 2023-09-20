تدشين أول بنك جزائري بالخارج

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الأربعاء، بتدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، كأول بنك جزائري بالخارج.وذكرت الوكالة أن بنك الاتحاد الجزائري (Algerian Union Bank) ورمزه (AUB)، يهدف لـ"تسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية بين الجزائر ودول القارة الأخرى"، بالإضافة إلى أن الخطوة "تكتسي طابعا جيو-استراتيجيا بالنسبة للجزائر، على الصعيدين الاقتصادي و السياسي"، بحسب الوكالة.وبنك الاتحاد الجزائري، هو شراكة بين 4 بنوك عمومية، هي "القرض الشعبي" الجزائري (بنسبة 40% من رأس المال)، وبنك "الجزائر الخارجي" (20 بالمئة)، والبنك "الوطني" الجزائري (20 بالمئة) وبنك "الفلاحة والتنمية الريفية" (20 بالمئة)، برأس مال قدره 50 مليون دولار.