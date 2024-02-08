كيم جونغ أون يوبخ مسؤولين خلال زيارته عدة مصانع إقليمية

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون، وبخ مسؤولين في المصانع الإقليمية خلال زيارة جاءت في إطار مساعيه لتطوير الاقتصاد في الأقاليم المتخلفة في الشمال.



وأدلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بهذه التصريحات أثناء تقديمه توجيها ميدانيا للمصانع التي تنتج المواد الغذائية والضروريات اليومية والورق في بلدة كيمهوا في إقليم كانغوون في كوريا الشمالية أمس الأربعاء، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

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وبينما أشار كيم إلى أن المصانع تساهم في تحسين حياة الناس من خلال توفير منتجات عالية الجودة قال إن هناك أوجه قصور في تصميم وتخطيط عملية الإنتاج.



ومضى الزعيم الكوري في توبيخ المسؤولين لفشلهم في اكتشاف مثل هذه المشكلات وعلاجها، وأشار إلى أن "عملية نسخ المصانع الإقليمية في بلدة كيمهوا ميكانيكيا يظهر الموقف الخاطئ للمسؤولين في تنفيذ سياسة التنمية الإقليمية للحزب".



وخلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال في يناير، قال كيم إن الاقتصاد الإقليمي بشكل عام في "وضع حرج" ووصف عدم توفير ضروريات المعيشة الأساسية في المناطق الإقليمية بأنه "قضية سياسية خطيرة".



وكانت كوريا الشمالية تشدد على أهمية تطوير الاقتصاد في الأقاليم المتخلفة من خلال بناء مصانع حديثة في 20 بلدة خلال العقد المقبل لرفع مستويات المعيشة المادية والثقافية الأساسية للشعب.

RT

