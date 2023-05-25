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الخميس، 25-05-2023 11:16 ص

ترامب يتحدث عن كارثة قادمة

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الوكيل الإخباري- أطلقت حملة الرئيس الأمريكي السابق ترامب إعلانا جديدا يستهدف منافسه الجمهوري في الرئاسة رون ديسانتيس بعد وقت قصير من إعلان حاكم ولاية فلوريدا انضمامه إلى السباق الرئاسي 2024.

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وعلى منصته Truth Social، وصف ترامب إطلاق حملة الحاكم على "تويتر" بأنه "كارثة"، وكتب: "حملته كلها ستكون كارثة".

ويعرض إعلان الفيديو الجديد لحملة ترامب صورة ديسانتيس جالسا إلى جانب الرئيس جو بايدن، مع تعليق صوتي جاء فيه: "السياسيون المؤسسون في واشنطن" و "لماذا نرضى يوما بمقلدي ترامب؟".

وقال ديسانتيس في مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر" "أنا مرشح للانتخابات الرئاسية من أجل قيادة العودة الأمريكية العظمى".

ويعد حاكم ولاية فلوريدا المنافس الرئيسي لترامب للحصول على بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري.

وكان من المقرر أن يجري نقاشا مباشرا عبر "تويتر" مع صاحب المنصة إيلون ماسك، لكن النقاش لم يبدأ في الوقت المحدد، إذ سمع في البث صوت الملياردير وصوت المشرف على الحوار رجل الأعمال الجمهوري ديفيد ساكس، لكن شهدت المحادثة تقطعا في الصوت.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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