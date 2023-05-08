تكساس: 7 قتلى بحادث دهس أمام مركز لاستقبال المهاجرين

الوكيل الاخباري - قتل سبعة أشخاص على الأقل، مساء أمس الأحد، عندما دهست سيارة مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات بالقرب من مركز لمساعدة المهاجرين في جنوب تكساس، وفق ما أفادت الشرطة.

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وبحسب شهود فقد وجه السائق شتائم إلى مجموعة من الأشخاص أمام المركز، قبل أن يقود سيارته باتجاههم بسرعة شديدة.



وصرّح المتحدث باسم الشرطة في تكساس مارتن ساندوفال لوكالات أنباء أميركية وعالمية، بإن سيارة رياضية رمادية "تجاوزت الإشارة الحمراء ودهست عدة أشخاص" قرابة الساعة 8:30 صباحا (13,30 ت غ) في براونزفيل، وهي مدينة حدودية أقصى جنوب ولاية تكساس، موضحا أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 10 آخرين.



واحتجز أشخاص كانوا في المكان سائق السيارة الذي قال ساندوفال إنه نقل أيضا إلى المستشفى، ووجهت إليه الشرطة حاليا تهمة القيادة المتهورة.



وتأتي هذه المأساة في الوقت الذي تستعد فيه السلطات الأميركية الخميس لرفع السياسة الفدرالية الخاصة بالمهاجرين التي تم فرضها في عهد دونالد ترمب، وتسمح لضباط حرس الحدود بترحيل المهاجرين دون حتى قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم.



بترا