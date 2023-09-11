توضيح حول إمكانية تعرض السعودية لزلزال وتحديد المناطق الأكثر عرضة لحدوثه

الوكيل الاخباري- أفاد الخبير الجيولوجي عبد الله العمري، يوم الاثنين، بأن السعودية ليست بمنأى عن الزلازل، وتحديدا في منطقتي شمال غرب وجنوب غرب المملكة، وذلك بسبب موقعها.

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وأوضح العمري أن شمال غرب المملكة المتمثل في "خليج العقبة" مرتبط بالبحر الميت وبالزلازل التي حصلت في تركيا وسوريا والحزام التركي.



وأشار إلى أن آخر زلزال حدث في هذه المنطقة كان عام 1995 بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، لافتا إلى أن زلزال تركيا الأخير كان بدرجة أكبر بلغت 7.8 درجات على مقياس ريختر.



وبين العمري أن تأثير الزلزال كان أقل بسبب حدوثه في منطقة مائية داخل الخليج، ورغم ذلك تأثرت به تبوك، وانهدم جمرك الدرة ومناطق كثيرة هناك تأثرت.