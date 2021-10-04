توقيع اتفاق تعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري - أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عقب لقاء مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن توقيعهما اتفاقات عدة للتعاون بين التكتل والسعودية.

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وأفاد بوريل، في تغريدة نشرها بعد اللقاء الذي جرى يوم الأحد في الرياض: "وقعت مع فيصل بن فرحان مذكرة ترتيب التعاون بين الهيئة الأوروبية للشؤون الخارجية ووزارة الخارجية السعودية لتعزيز علاقاتنا عبر مشاورات دورية حول القضايا السياسية والاجتماعية الاقتصادية والأمن ومواضيع أخرى".



وأضاف بوريل: "يظهر هذا، إلى جانب الحوار الأول حول حقوق الإنسان، الذي جرى هذا الأسبوع، الديناميكية الإيجابية في شراكتنا".

روسيا اليوم