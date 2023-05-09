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الثلاثاء، 09-05-2023 01:24 م

توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال وجوده في المحكمة

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الوكيل الاخباري- أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال وجوده في المحكمة.

وأصدر حزب PTI الذي يتزعمه خان، مقطع فيديو يظهر حشدا كبيرا من ضباط الشرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب يرافقون رئيس الوزراء السابق إلى سيارة كانت بانتظاره خارج المحكمة.

وقال محاميه في مقطع فيديو نُشر على تويتر إنه احتُجز خارج محكمة إسلام آباد العليا ، وإنه "أصيب بجروح بالغة" في هذه العملية.

نشرت مسؤولة في حزب PTI، مسرات شيما، مقطع فيديو على تويتر زعمت فيه أنهم "يعذبون عمران خان الآن إنهم يضربون خان".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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