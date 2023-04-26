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الأربعاء، 26-04-2023 07:40 ص

جدة تستقبل سفينة تقل 1687 شخصا أُجلوا من السودان

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الوكيل الاخباري - وصلت سفينة تجارية إلى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، صباح الأربعاء، تقل 1687 راكبا من جنسيات مختلفة تم إجلاؤهم من السودان.

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والسفينة التي وصلت جدة هي الأكبر، في ظل عمليات الإجلاء التي تجريها المملكة من السودان.


وكانت السعودية أجلت المئات من السودان، من بينهم مواطنون سعوديون وآخرون ينتمون لـ26 جنسية أخرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).


وثمنت رابطة العالم الإسلامي "الدور الإنساني والدبلوماسي الكبير الذي تواصل المملكة الاضطلاع به خلال الأزمة في السودان، الذي انعكس في النجاح الاستثنائي لعملية إجلاء رعايا عدد من الدول الإسلامية والصديقة، وطواقم الدبلوماسيين والمسؤولين والعاملين في المنظمات الدولية".

 

واس


 




 

 


 

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