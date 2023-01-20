جورجيا: مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار شرق تبليسي

الوكيل الإخباري - لقي 5 أشخاص مصرعهم على الأقل بينهم ضابط شرطة، اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار في مدينة ساجاريجو شرق عاصمة جورجيا تبليسي.

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وذكرت وزارة الداخلية الجورجية في بيان نقلته وكالة الأناضول، إن شخصًا فتح النار صوب موظفين بالوزارة من شرفة شقة في المدينة، ما تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة وإصابة 5 آخرين.



وفي السياق، أشارت الشرطة إلى أن المتهم "انتحر بسلاح ناري".



ووفقا لوزير الداخلية فاختانغ جوميلوري، فإن منفذ الهجوم سبق أن خدم في القوات المسلحة الجورجية من عام 2006 إلى عام 2021.



وفتحت السلطات الجورجية تحقيقًا في الواقعة لمعرفة دوافع المنفذ التي لم تتضح بعد.



بترا