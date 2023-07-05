الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

جولة خليجية لإردوغان الشهر الجاري

خلال أقل من 24 ساعة .. 3 وفيات بالأردن بينهم طفلين بحوادث مُفجعة

وفاة طفلة 4 سنوات سقطت في حفرة امتصاصية بعمان

وفاة طفل غرقا في العقبة

تعميم هام من وزير التربية لرؤساء قاعات امتحان التوجيهي

بالفيديو.. الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً شب في منزل بطبربور

حقيقة صرف تعويضات مالية للحجاج من الأوقاف

إصابة طفلين اثر حريق شب في منزل ذويهما بالزرقاء

بالفيديو .. مشاهد من قيام الأمن بثني شخص حاول الانتحار من أعلى جسر عبدون

جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع تعلن فتح باب المشاركة

الأربعاء، 05-07-2023 09:56 م

جولة خليجية لإردوغان الشهر الجاري

main_image64a5ba76f23fe


الوكيل الإخباري - قال ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى دول الخليج تهدف لتكوين قوة اقتصادية وسياسية مشتركة.اضافة اعلان


وأضاف أقطاي في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي الأربعاء، أن «زيارة إردوغان تهدف لتعزيز التعاون والتفاهم مع دول الخليج حول القضايا الإقليمية والعالمية، بهدف تكوين قوة اقتصادية وسياسية تسهم في حفظ وازدهار دولنا».

ونقل التلفزيون التركي الرسمي عن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك يوم الاثنين قوله إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيقوم بزيارة للإمارات بعد أسبوعين، يوقّع خلالها على اتفاقيات ثنائية شاملة بين البلدين.

وأشار أقطاي إلى أنه «بعد انتخاب الرئيس إردوغان لخمس سنوات جديدة، يسعى اليوم لترسيخ العلاقات بدول الخليج كافة، لا سيما السعودية والإمارات وقطر».

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1688581057313

الصحة العالمية تدعو لتمويل الاستجابة في السودان

64a56e4c42360426af59d114 (1)

بوتين يناقش مع باشينيان الوضع حول قره باغ

1686841249377

الناتو لا يرى تهديدات لوحدة أراضي مولدوفا من جانب روسيا

64a56e9a4c59b728c213007f

شولتس: زيادة الإنفاق الدفاعي يشكل تحديا كبيرا للميزانية الألمانية

64a565804236040e1772a0be

المعارضة البلغارية تعارض بيع مفاعلات روسية من محطة "بيليني" الكهروذرية لأوكرانيا

64a55dab4236040a023dd064

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية لم تعد تلعب دور المنتج المرجح

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_7a2fc176ec5ec435deda5ac07c359397

وكالة اللجوء الأوروبي: مليون طلب لجوء لدول الاتحاد الأوروبي

مصر-وتركيا-قضايا-وإشكاليات

مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

64a17bce4236045ba7527220

الأتراك يضحون بأكثر من 3 ملايين رأس ماشية في أيام العيد

64a1248d4236043b43502e68

تركيا.. مطار فوق الأمواج يدخل الخدمة

64994cfd4236045238108841

أردوغان سيزور الإمارات الشهر المقبل

6498036a4c59b75b7845b423

رئيس صربيا: لن نؤيد أبدا أي انقلاب في روسيا أو أي بلد آخر