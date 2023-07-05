جولة خليجية لإردوغان الشهر الجاري

الوكيل الإخباري -

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قال ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى دول الخليج تهدف لتكوين قوة اقتصادية وسياسية مشتركة.وأضاف أقطاي في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي الأربعاء، أن «زيارة إردوغان تهدف لتعزيز التعاون والتفاهم مع دول الخليج حول القضايا الإقليمية والعالمية، بهدف تكوين قوة اقتصادية وسياسية تسهم في حفظ وازدهار دولنا».ونقل التلفزيون التركي الرسمي عن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك يوم الاثنين قوله إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيقوم بزيارة للإمارات بعد أسبوعين، يوقّع خلالها على اتفاقيات ثنائية شاملة بين البلدين.وأشار أقطاي إلى أنه «بعد انتخاب الرئيس إردوغان لخمس سنوات جديدة، يسعى اليوم لترسيخ العلاقات بدول الخليج كافة، لا سيما السعودية والإمارات وقطر».