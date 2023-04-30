الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

الغموض يكتنف مستقبل العملات المشفرة .. هل هي مشروع احتيالي أم استثمار مُبتكر؟

الصفدي يبحث مع مسؤولة أميركية تعزيز العلاقات الثنائية

القطاع التجاري: فخورون بجهود عمال الأردن بمختلف المواقع

الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء عرب غدا

انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين اليوم

المركزي يعلن التعاون مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية شاملة للتمويل الأخضر

تكريم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن غدا

هناندة: قطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن يشهد تطورا كبيرا

مجموعة G7 تتفق على الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي

إغلاق معبر رفح أمام المسافرين الخميس

الأحد، 30-04-2023 11:04 ص

حمدوك: الصراع بالسودان قد يتحول لأسوأ حرب أهلية في العالم

Sudan_96996


الوكيل الإخباري- حذر رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، يوم أمس السبت، من خطورة تفاقم النزاع في السودان وتحوله إلى أحد أسوأ الحروب الأهلية في العالم حال لم يتم وضع حد له.

وأدت الاشتبكات التي دخلت أسبوعها الثالث بين الجيش السوداني والدعم السريع إلى سقوط ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت.

اضافة اعلان

 

وقال حمدوك في حديث مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني "مو" إبراهيم، خلال مناسبة استضافها الأخير ضمن نشاطات مؤسسته للحكم والقيادة في العاصمة الكينية نيروبي، "إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية.. فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة".

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
644e15114236040c016ba3fe

الصراع مع روسيا كما يراه زيلينسكي

644e1c1842360411b3072ea8

إيران.. مقتل ضابط كبير وإصابة زوجته خلال هجوم مسلح

image - 2023-04-30T103632.551

كولومبيا تحض سكان المناطق القريبة من بركان نشط على إخلائها

image - 2023-04-30T103632.551

الملك تشارلز يعتزم ارتداء ثياب لجده جورج السادس أثناء تتويجه

image - 2023-04-30T100627.131

زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب الهند

21a9683ef5973569

بيونغ يانغ: زيارة رئيس كوريا الجنوبية للولايات المتحدة تعد استفزازا لإشعال حرب نووية

أخبار متعلقة
wwwwwwww

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يتوجه "فوراً" إلى السودان

420231122177762720008

الأمم المتحدة تدين مقتل المدنيين في السودان

420231695734974362198

مصر وجنوب السودان تعلنان استعدادهما للقيام بدور الوساطة بين الأطراف السودانية

643bf24fc075d

الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات المسلحة كافة في السودان

268215_18_1681658660

السودان: اتفاق على فتح مسارات مؤقتة آمنة للحالات الإنسانية

62b469b24c59b770a4437e39

مصر تدعو لحلول سلمية للخروج من الأزمة الراهنة بالسودان