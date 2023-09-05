الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء- تحذيرات

وفاة شاب طعناً وإصابة آخر خلال مشاجرة في الكرك

مشروب شهير يحمي من الجلطات

إعلان هام من محمد بن سلمان حول أزمة المياه العالمية

طبيب يحذر: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بالصداع التوتري

بوتين: مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب بشرط

بايدن: لن اتقاعد وسوف اخوض الانتخابات القادمة

مجلس الوزراء يحيل 73 موظفاً في التربية إلى التقاعد - أسماء

ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

رئيس الديوان ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل هاكوز

الثلاثاء، 05-09-2023 12:20 ص

حميميم: طائرات "التحالف الدولي" خرقت اليوم بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة

64f636534c59b735833be9c4


الوكيل الاخباري- أكد مركز المصالحة الروسي أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة في سوريا خلال اليوم المنصرم.

اضافة اعلان

 

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وشدد كوليت على أن "التحالف"، بمثل هذه التصرفات، يواصل خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث طيران، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو عسكريا من قبل دمشق بعد أن أصبح وضع القوات الحكومية السورية بحلول خريف 2015 حرجا في حربها ضد مختلف الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64f647a442360423e15a9d64

مكتب الرئاسة الأوكرانية يزعم أن زيلينسكي زار مواقع تابعة لقوات كييف في دونيتسك

1693861141145

القمة الإفريقية للمناخ تبحث تحويل القارة لقوة ناشئة بالطاقات المتجددة

64f63c244c59b732c15ad47b

شولتس يشارك في مناسبة عامة لأول مرة بعد إصابته

64f6379e4236041ca964ff7d

أردوغان يصف بوتين بـ"الصديق العزيز"

64f62c224c59b71f6e06dd52

رئيس وزراء النيجر: سنرد على أي محاولة للاعتداء على البلاد

474

حميدتي ينفي إعدام الأسرى في السودان

أخبار متعلقة
294257

تحالف بحري تقوده واشنطن يحذر السفن من دخول المياه الإيرانية تجنباً للاحتجاز

64d880f94c59b7538668fd66

الصين تتهم الولايات المتحدة بإثارة التوتر في مضيق تايوان

64d7337842360467133f0182

وسط مخاوف التصعيد.. نائب رئيسة تايوان يزور الولايات المتحدة مرتين خلال 4 أيام

64cff9374c59b732351ebdf4

الدفاع الروسية تكشف عن تفاصيل حوادث مع الطائرات الأمريكية في سوريا

64cf1f8a42360427216beac9

مستشار سابق للبنتاغون: البيت الأبيض متردد في الاعتراف بأن أوكرانيا أصبحت كارثة

64cf20504236042f3a779555

ترامب: سبب التوتر حول تايوان يكمن في بايدن