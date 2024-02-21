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الأربعاء، 21-02-2024 02:31 م

خبير عسكري يوضح تبعات قطع اتصال "ستارلينك" في المناطق الروسية الجديدة

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الوكيل الإخباري - سيؤدي فصل محطات "ستارلينك" في المناطق التي تسيطر عليها روسيا إلى تعطيل نظام القيادة وتدهور الحالة التكتيكية والعملياتية لدى القوات المسلحة الأوكرانية.

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أعلن ذلك الخبير العسكري العقيد المتقاعد الروسي أناتولي ماتفيتشوك.
وصرح الخبير لبوابة "لينتا. رو" الإلكترونية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم بنشاط نظام "ستارلينك" التابع لإيلون ماسك. ويتم من خلاله إرسال الأوامر والإشارات القتالية في الوقت الفعلي (أونلاين)، كما يتم التحكم في الطائرات بدون طيار.

ومع الفصل الجزئي لـStarlink في المناطق الروسية المجاورة لأوكرانيا ستطلق القوات المسلحة الأوكرانية المسيّرات باستخدام أنظمة أخرى، لكن ذلك سيؤدي، وفقا للخبير، إلى تدهور قيادة القوات المسلحة إلى حد بعيد في ساحة القتال.


يذكر أن نظام Starlink لم يتم تشغيله رسميا في روسيا، لكن التغطية موجودة في جزء من منطقتي خيرسون وزابوروجيه.

 

RT

 




 

 


 

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