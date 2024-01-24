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الأربعاء، 24-01-2024 02:59 م

روسيا تقترح إنتاج مسيّراتها خارج البلاد

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الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية أن روسيا تنوي تنظيم إنتاج مسيّراتها خارج البلاد.

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وقالت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية إن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تعرض على شركائها خدمات خاصة بإنشاء مراكز الصيانة العالية التقنيات الوطنية والإقليمية حيث ستجري صيانة المجمعات المسيرة التابعة لمختلف الشركات.


ويدور الحديث في هذا الموضوع على هامش المعرض الدولي السادس ومؤتمر الأنظمة المسيرة UMEX 2024 اللذان يعقدان في 23–25 يناير الجاري في أبو ظبي.

 

كما تقترح روسيا على شركائها في الإمارات العربية المتحدة إمكاناتها الواسعة في مجال التعاون الصناعي الخاص بإنتاج المسيّرات في روسيا والعمل المشترك على تطوير نماذجها المستقبلية الواعدة مع الأخذ في الاعتبار كفاءات الجانب الروسي في مجال استخدامها القتالي.

 

RT

 




 

 


 

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