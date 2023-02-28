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الثلاثاء، 28-02-2023 04:25 م

دراسة: الأجور المنخفضة دائما تولد خطر الموت المبكر

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الوكيل الاخباري- أظهرت دراسة نُشرت في مجلة American Medical Association، أن استمرار الدخل المنخفض مرتبط به ارتفاع مخاطر الوفيات وزيادة معدل الوفيات.

ودرست كاترينا إل كيزيوس، الحاصلة على درجة الدكتوراه من كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، وزملاؤها، الارتباط بين الدخل المنخفض والأجور المتدنية والوفيات.

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وشمل التحليل 4002 مشاركا أمريكيا (تتراوح أعمارهم بين 50 عاما وما فوق) في دراسة الصحة والتقاعد (1992 إلى 2018) والذين أبلغوا عن أجورهم بالساعة في ثلاث نقاط زمنية على مدى 12 عاما خلال منتصف العمر.

وارتبط التاريخ المستمر للأجور المنخفضة في منتصف العمر بالوفيات المبكرة والزائدة بشكل ملحوظ، خاصة بالنسبة للعمال الذين تم اختبار أجورهم المنخفضة في سياق عدم الاستقرار الوظيفي.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين لم يحصلوا أبدا على أجور منخفضة سجلوا 199 حالة وفاة لكل 10 آلاف شخص- سنة، مقابل 208 حالات وفاة لكل 10 آلاف شخص - سنة للأجور المنخفضة المتقطعة، و275 حالة وفاة لكل 10 آلاف شخص - سنة للأجور المنخفضة المستمرة.

 

وعند أخذ المتغيرات الاجتماعية الديموغرافية الرئيسية في الاعتبار، ارتبط بالكسب المستدام المنخفض الأجر ارتفاع خطر الوفاة وزيادة معدل الوفيات. ومع ذلك، تم إضعاف هذه الروابط مع تعديلات إضافية للمتغيرات الاقتصادية والصحية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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