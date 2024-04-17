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الأربعاء، 17-04-2024 08:03 ص

درونات "Ovod" الروسية تحصل على منظومة جديدة للتعرف على الأهداف

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الوكيل الإخباري - أعلن مطورو درونات "Ovod" الروسية أنهم ابتكروا منظومة جديدة تسمح لهذه الدرونات بالتعرف على الأهداف والتعامل معها بشكل مستقل.

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وحول الموضوع قال مبتكر طائرات "Ovod"، أندريه إيفانوف لوكالة نوفوستي الروسية:"لقد طورنا منظومة توجيه وتتبع ذكية لدرونات Ovod تمكن هذه الدرونات من التعرف على الأهداف ومهاجمتها دون تدخل بشري".


وأضاف:"المنظومة الجديدة التي تدعى Ploshad تساعد الدرونات على رصد أهدافها من خلال الكاميرات ومن ثم تقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات للتعرف على الهدف كي يتم استهدافه بشكل دقيق ودون أخطاء.. هذا الحل سيسمح للدرونات الانتحارية بمهاجمة أهدافها في حال فقدان الاتصال بينها وبين المشغّل".

وأشار إيفانوف إلى أن الدرونات الانتحارية تضطر أحيانا لمغادرة مجال التحكم اللاسلكي عند تنفيذ بعض المهمات، إذ تصل إلى مكان خلف غابة أو خلف تلة أو مبنى، لذا ومع المنظومة الجديدة فإن الدرون سيكون قادرا على مواصلة مهمته وسيتعرف على الهدف ويدمره بغض النظر عما إذا كان الهدف ثابتا أم متحركا.

 

RT

 




 

 


 

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