الخميس 04-05-2023
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الخميس، 04-05-2023 10:36 ص

دنيبروبتروفسك تعلن عن مجموعة أضرار في مرافق البنى التحتية

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الوكيل الإخباري- أفاد رئيس الإدارة الإقليمية، سيرغي ليساك، بتضرر مؤسسة صناعية وخط أنابيب غاز وخط كهرباء، في مدينة نيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا.

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وأوضح ليساك عبر "تلغرام"، "لحقت أضرار بخط أنابيب غاز وخط كهرباء في المدينة، وهنالك دمار في إحدى المؤسسات الصناعية، ونشب حريق هناك، نجح الدفاع المدني في إخماده".

وتجدر الإشرارة إلى أن مقاطعة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا أعلنت مساء الخميس، حالة التأهب الجوي في المنطقة.

وبدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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