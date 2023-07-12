رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية يكشف فحوى محادثة مع نظيره الأمريكي استمرت ساعة

الوكيل الإخباري- كشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، عن فحوى اتصال هاتفي بينه ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليم بيرنز.



وأشار ناريشكين في تصريحات صحفية إلى أن المحادثة جرت أواخر يونيو الماضي بمبادرة من الجانب الأمريكي، على خلفية محاولة مجموعة "فاغنير" العصيان المسلح في روسيا، كما تطرق الجانبان إلى أزمة أوكرانيا، لافتا إلى أن المحادثة استمرت قرابة الساعة.

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ولفت إلى أن إمكانية لقائه الشخصي برئيس وكالة المخابرات المركزية لا تزال قائمة، وقال: "لم نتفق على اجتماع لكن مثل هذا الاحتمال قائم".



وأكد ناريشكين أن شروط المفاوضات حول أوكرانيا لا تزال غير ناضجة، وتابع: "المفاوضات ستعقد عاجلا أو آجلا وهو أمر طبيعي بأي نزاع، لكن الشروط اللازمة لذلك يجب أن تتبلور".

روسيا اليوم