رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية: دبابات أبرامز لن تصمد طويلا في الجبهة

الوكيل الإخباري - قال كيريل بودانوف رئيس مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع موقع Warzone، إن دبابات أبرامز الأمريكية، التي تنتظرها كييف بلهفة "لن تصمد طويلا" في الجبهة.

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وأضاف بودانوف: "دبابات أبرامز هذه، يجب أن تستخدم في عمليات متخصصة للغاية ومعدة جيدا، لأنه إذا تم استخدامها على الخطوط الأمامية وضمن المعارك التقليدية المعتادة، فلن تصمد لفترة طويلة في ساحة المعركة".



في الوقت نفسه، أشار رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية إلى أن صواريخ ATACMS بعيدة المدى التي تتوقعها القيادة الأوكرانية "لن تغير الوضع" على الجبهة.



ويرى بودانوف، أنه يجب على واشنطن توريد مئات القطع من هذه الأسلحة لكي تتمكن القوات الأوكرانية من تحقيق نتائج إيجابية.



وأقر بودانوف بالمزايا الواضحة التي يتمتع بها الجيش الروسي، مشيرا إلى أن محاربة الطائرات الحربية الروسية بأنظمة الدفاع الجوي "مكلفة للغاية وغير فعالة".



وفي يوم 21 سبتمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن دبابات "أبرامز" ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل.



وقال بايدن خلال اللقاء مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "لقد وافقت على دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي ستشمل المدفعية والذخيرة والأسلحة المضادة للدبابات. وفي الأسبوع المقبل سيتم تسليم أولى دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا".



ولا تشمل الحزمة صواريخ "أتاكمس" الأمريكية بعيدة المدى التي طالبت بها كييف مرارا.

RT