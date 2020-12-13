الأحد 13-12-2020
الوكيل الاخباري

تغيير وشيك على دوام الموظفين بالاردن

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات قادمة ستسعد الأردنيين

الزراعة : الأردن مهدد بدخول أسراب جراد

كلاب ضالة تنتشر في وضح النهار بالموقر - فيديو

وزير التنمية للوكيل : دعم نقدي بأثر رجعي

أسعار الذهب الاحد 13/12/2020

قرار بشأن قروض المتقاعدين العسكريين يدخل حيز التنفيذ

وفيات الأحد 13/12/2020

قرار حكومي سار في طريقه للأردنيين

استكمال النظر في قضية فتى الزرقاء اليوم

الأحد، 13-12-2020 12:59 م

رئيس الوزراء السوداني يزور إثيوبيا

5fd5e3e04c59b722723673d2


الوكيل الإخباري- توجه رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عبد الله حمدوك، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

اضافة اعلان
 

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن الزيارة تمتد ليومين وتهدف إلى بحث عدة ملفات، إنسانية واقتصادية وسياسية وأمنية، ذات اهتمام مشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة، كذلك سبل تعزيزها والتنسيق حولها، بما يخدم أمن واستقرار البلدين.

ويرافق حمدوك، خلال هذه الزيارة وفد مكون من وزير الخارجية، عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات، الفريق ركن خالد عابدين الشامي، واللواء ركن ياسر محمد عثمان، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
طهران

طهران تستدعي السفير الألماني

image_94

'توجيه أميري عاجل' بشأن فيديو أثار ضجة كبيرة في السعودية

12445414-16x9-xlarge

ذعر بسبب ما وجده رجال أمن دولة آسيوية داخل أطنان من الشاي الصيني - صورة

192

بتوجيه من السيسي.. استبدال سيارات المصريين القديمة بجديدة

5fd5e1e24236043de7482469

طهران تستدعي السفير الألماني

Panther-cap-mushrooms-death-mushroom-panther

حالات تسمم بالفطر البري في لبنان ودعوة من السلطات لعدم تناوله