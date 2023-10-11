رئيس لجنة الدفاع في الدوما: هجوم المقاومة فشل للاستخبارات الإسرائيلية

الوكيل الإخباري - صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف بأن هجوم حماس يعد فشلا للاستخبارات الإسرائيلية.

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جاء ذلك في حديث كارتابولوف لبرنامج "سولوفيوف لايف" للإعلامي الروسي الشهير فلاديمير سولوفيوف صباح اليوم الأربعاء، حيث تابع أن الهجوم يعد "فشلا خطيرا للاستخبارات الإسرائيلية والنظام الأمني برمته. لذلك، تلقى الغرب بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص ضربة موجعة. والآن هم بحاجة إلى موقف يمكن بيعه بوصفه نصرا، حيث سيعتبرون قصف قطاع غزة بلا قيود انتصارا".



ووفقا لكارتابولوف، فإن عدم استعداد إسرائيل لهجوم يرجع إلى حقيقة أنها اعتمدت منذ فترة طويلة على تفوقها التكنولوجي، وقال: "لقد بنوا جدارا، ونصبوا كاميرات، وجلسوا بسعادة، ينظرون إلى الشاشات، ويتابعون العناكب وأشياء أخرى، معتقدين أن خصومهم، حماس، سينظرون بفرح إلى نفس الجدار من الجانب الآخر. لكن حماس نظرت إلى نفس الجدار، واستخلصت استنتاجات، ودرست تجربة الصراعات العسكرية الأخيرة وخططت للعملية، ونفذتها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، لا سيما في الأيام الأولى. ولم يقتصر الأمر على أسر مجموعة من الرهائن هناك فحسب، بل أخذوا أيضا أفرادا عسكريين ذوي قيمة كبيرة، وأخذوا المعدات، والشفرات، ومعدات الاتصالات، لقد أخذوا الكثير. يصمت الجميع بشأن هذا الأمر، إلا أنها حقيقة".

RT