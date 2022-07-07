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الخميس، 07-07-2022 02:44 م

رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من قيادة حزب المحافظين

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الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، استقالته من قيادة حزب المحافظين الحاكم.

يأتي ذلك في حين أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء وبينهم 5 وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي.

أذنت استقالة وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد مساء الثلاثاء بقرب سقوط جونسون بعد فضيحة جديدة تتعلق بالنائب المسؤول عن انضباط النواب المحافظين الذي عينه في شباط/فبراير رغم توجيه تهم له في السابق.

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الجزيرة

 

 

 




 

 


 

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