الجمعة 17-09-2021
الوكيل الاخباري

روسيا تتبنى إجراءات لمنح درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية

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الجمعة، 17-09-2021 10:40 م

روسيا تتبنى إجراءات لمنح درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية

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الوكيل الاخباري - أعلن مجلس التعليم الإسلامي في روسيا ،اليوم الجمعة، اعتماد الجامعات الإسلامية المحلية الرائدة لائحة بشأن إجراءات منح الدرجة الأكاديمية الدكتوراه في العلوم الإسلامية.

وقال رئيس المعهد الإسلامي الروسي، رفيق مخمتشين في مؤتمر صحفي : "من المهم بشكل خاص أن تتمكن اليوم من الحصول على تعليم إسلامي كامل دون السفر إلى الخارج، من مدرسة ثانوية مهنية إلى درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية" . 

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