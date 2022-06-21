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الثلاثاء، 21-06-2022 02:51 م

روسيا تحضّر لإطلاق مركبة جديدة إلى المحطة الفضائية

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الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن التحضيرات جارية لإطلاق مركبة شحن جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "جرى مؤخرا تسليم أجزاء صاروخ Soyuz-2.1a إلى المختصين في قاعدة بايكونور الفضائية، هذا الصاروخ سيستخدم في إطلاق مركبة Progress MS-21 الروسية التي سترسل إلى المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف البيان "اعتبارا من 29 يونيو الجاري ستبدأ عملية إفراغ اجزاء الصاروخ المذكور وستنقل إلى المنصة رقم 254 في القاعدة، وبعدها ستبدأ عمليات فحص وتجميع الصاروخ وتحضيره لعملية الإطلاق".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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