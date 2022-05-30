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الإثنين، 30-05-2022 11:17 ص

روسيا: تدمير 15 طائرة مسيرة وتحييد 320 متطرفا أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أصابت صواريخ جوية عالية الدقة موقعي قيادة ومراقبة، ومركز اتصالات و34 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش والمسيرات الروسية قصفت 3 مواقع قيادة و67 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية. وإجمالا، نتيجة للغارات الجوية، تم تحييد ما يصل إلى 320 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، علاوة على 47 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى "سيفيرودونيتسك" و"نوفوتشيرفونويه" و"فاسيلييفكا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، وقرى "بانتيليمونوفكا" و"غريغوروفكا" و"كراسنوغوروفكا" و"نيفيلسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقرى "بترابوليه" و"بتروفسكويه" و"غلينسكويه" بمنطقة خاركوف، وقرى "تشيرنوبايفكا" و"ألكسندروفكا" بمنطقة خيرسون.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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