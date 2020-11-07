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السبت، 07-11-2020 04:06 م

متهما بارتكاب جرائم

روسيا ..تسليم إيطاليا مطلوبا على ذمة قضية جنائية

روسيا
مقر النيابة العامة الروسية في موسكو


الوكيل الإخباري - أعلنت النيابة العامة الروسية اليوم السبت عن تسليمها رجلا للسلطات الإيطالية، متهما بارتكاب جرائم .

وقالت النيابة الروسية في بيان لها إنها سلمت المدعو يون رايلان بطلب من الجانب الإيطالي لملاحقته جنائيا لارتكابه جرائم"، موضحة أن الرجل يواجه في إيطاليا اتهامات بالسرقة ومحاولة لارتكاب جرائم وحمل السلاح بصورة غير قانونية.

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وبحسب معطيات التحقيق، فإن رايلان وشركاء له مستخدمين أقنعة والسلاح الأبيض ومسدسا، اقتحموا مطعما في إحدى البلدات شمالي إيطاليا في 1 يناير عام 2016 واعتدوا على أحد السكان المحليين، الذي تعرض لإصابات بالغة جراء الحادث، كما سرقوا منه مبلغ 7 آلاف يورو.


وفي نفس العام أصدرت السلطات الإيطالية مذكرة بحث بحق رايلان.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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