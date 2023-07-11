روسيا: فلسطين قضية الشرق الأوسط المركزية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة وقف الخطوات الأحادية لوقف التصعيد والتوتر.

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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب صدور نتائج الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي :”نحن متفقون على أن القضية الفلسطينية لا تزال المشكلة المركزية في الشرق الأوسط، وأنه لا ينبغي تأجيل البحث عن سبل معترف بها دوليا، تضمن حلها في إطار حل الدولتين”.



وأضاف لافروف:” تم التأكيد من قبل روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على أهمية وقف الإجراءات الأحادية الجانب الموجهة نحو تصعيد العنف، وتعزيز الوضع الراهن